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На Марсе можно растить картофель


На Марсе можно растить картофель
Фото: AmericaRU.com
Эксперименты на спутниках стандарта «CubeSat» указывают на то, что картофель может расти на Марсе. Также это доказывает способность растения выживать в экстремальных условиях на Земле.

Ученые Международного центра по картофелю смогли создать близкие к марсианским условия произрастания внутри кубсата, созданного инженерами Университета инженерии и технологии в Лиме, Перу. Сообщается, что растение успешно развивается внутри экспериментального куба.

Внутри ящика имитируются алгоритмы смены дня и ночи на Марсе, его температурные условия, атмосферное давление и состав. Сенсоры, размещенные в герметически закрытом кубе, следят за развитием клубней. «Выращивание культур в околомарсианских условиях – важный этап эксперимента. Если растения выдержат экстремальные условия, созданные в «CubeSat», то есть хороший шанс, что они смогут вырасти и на Марсе", - рассказал Хулио Вальдивия-Сильва (Julio Valdivia-Silva), исследователь программы поиска внеземного разума SETI.

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