Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:00 am | Чикаго 3:00 am | Сан-Франциско 1:00 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп обещает вложить триллион в инфраструктуру, но нужно втрое больше
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп обещает вложить триллион в инфраструктуру, но нужно втрое больше


Трамп обещает вложить триллион в инфраструктуру, но нужно втрое больше
Фото: AmericaRU.com
Администрация Трампа обещает инвестиционные вливания в размере 1 триллион долларов в разваливающуюся инфраструктуру страны. Тем не менее, отчет по результатам сопоставления сообщает, что потребуется почти 4,6 триллионов в течение следующих восьми лет, чтобы довести качество всех систем до приемлемого уровня.

Стоимость амортизации неизменно росла на протяжении 15 лет, в то время как развитие государства фокусировалось на создании новых объектов инфраструктуры вместо обслуживания существующих систем, которые приближались к концу своего жизненного цикла. Начиная с 2001 года, стоимость ремонта этих объектов выросла втрое, с 1,3 триллиона до текущей суммы. Соответствующий отчет, который готовится каждые четыре года, был опубликован Американским обществом гражданских инженеров в пятницу.

Текущее состояние инфраструктуры США получило оценку «D с плюсом» - такую же, как в 2013 году. Таким образом, за четыре года не было почти никаких продвижений в этом вопросе.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110701
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus