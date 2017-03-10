Трамп обещает вложить триллион в инфраструктуру, но нужно втрое больше

10 марта 2017 года, 09:40

Фото: AmericaRU.com

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Администрация Трампа обещает инвестиционные вливания в размере 1 триллион долларов в разваливающуюся инфраструктуру страны. Тем не менее, отчет по результатам сопоставления сообщает, что потребуется почти 4,6 триллионов в течение следующих восьми лет, чтобы довести качество всех систем до приемлемого уровня.Стоимость амортизации неизменно росла на протяжении 15 лет, в то время как развитие государства фокусировалось на создании новых объектов инфраструктуры вместо обслуживания существующих систем, которые приближались к концу своего жизненного цикла. Начиная с 2001 года, стоимость ремонта этих объектов выросла втрое, с 1,3 триллиона до текущей суммы. Соответствующий отчет, который готовится каждые четыре года, был опубликован Американским обществом гражданских инженеров в пятницу.Текущее состояние инфраструктуры США получило оценку «D с плюсом» - такую же, как в 2013 году. Таким образом, за четыре года не было почти никаких продвижений в этом вопросе.