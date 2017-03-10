Мужчина с топором совершил нападение на железнодорожном вокзале Дюссельдорфа; 7 человек ранены

Фото: AmericaRU.com
По словам стражей порядка, у троих пострадавших серьезные травмы. Пресс-секретарь полиции Дюссельдорфа Андрэ Хартвич (Andre Hartwich) сказал, что был задержан один подозреваемый. В настоящее время его мотив неизвестен.
Полиция определила подозреваемого как 36-летнего мужчину, который жил в городе Вупперталь, расположенном недалеко от Дюссельдорфа. Он первоначально переехал в Германию из бывшей Югославии и, по-видимому, страдает проблемами с психикой. Его имя не разглашается. По словам Хартвича, после инцидента были задержаны еще двое человек, но в настоящее время они не рассматриваются как подозреваемые, связанные с нападением. Расследование продолжается, но пока нет оснований полагать, что произошедшее была актом терроризма.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- США не пригласили Россию на заседание Коалиции по борьбе с ИГИЛ →
- Только 1% россиян оплачивает покупки исключительно банковской картой →
- Испанцы подали в суд на россиян из-за задержки запуска спутника →
- Президент Южной Кореи смещен с должности из-за коррупционного скандала →
- В Пензе 10-летняя девочка на спор прыгнула с окна 2 этажа →
- В Волгограде дебошир захватил в заложники дерево →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110699
http://www.americaru.com/news/110699