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Главная страница → Раздел: В миреМужчина с топором совершил нападение на железнодорожном вокзале Дюссельдорфа; 7 человек ранены
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Мужчина с топором совершил нападение на железнодорожном вокзале Дюссельдорфа; 7 человек ранены


Мужчина с топором совершил нападение на железнодорожном вокзале Дюссельдорфа; 7 человек ранены
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, вооруженного топором, который совершил нападение на железнодорожном вокзале в городе Дюссельдорф. В результате инцидента были ранены, по меньшей мере, 7 человек.

По словам стражей порядка, у троих пострадавших серьезные травмы. Пресс-секретарь полиции Дюссельдорфа Андрэ Хартвич (Andre Hartwich) сказал, что был задержан один подозреваемый. В настоящее время его мотив неизвестен.

Полиция определила подозреваемого как 36-летнего мужчину, который жил в городе Вупперталь, расположенном недалеко от Дюссельдорфа. Он первоначально переехал в Германию из бывшей Югославии и, по-видимому, страдает проблемами с психикой. Его имя не разглашается. По словам Хартвича, после инцидента были задержаны еще двое человек, но в настоящее время они не рассматриваются как подозреваемые, связанные с нападением. Расследование продолжается, но пока нет оснований полагать, что произошедшее была актом терроризма.
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