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Джигурда стал «гражданином ДНР»


Джигурда стал гражданином ДНР
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Одиозный российский шоумен Никита Джигурда получил «паспорт» сепаратистской «ДНР». Об этом сообщила пресс-служба непризнанной «республики».

Сепаратисты отметили, что «паспорт» россиянину распорядился выдать непосредственно главарь «ДНР» Александр Захарченко за некие «особые заслуги».

На вручении «документа» Джигурда пообещал и дальше поддерживать пророссийских боевиков, оккупировавших Донбасс. «Я артист, я не беру в руки оружие, мое оружие — муза», - заявил россиянин.

Стоит отметить, что Джигурда – не первая медийная личность, которая обзавелась «паспортом» непризнанной «ДНР». Его ранее также получили российские актёр Иван Охлобыстин, писатель Захар Прилепин, и даже певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. Последний, правда, позже неоднократно отрицал наличие у себя данного «документа».

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