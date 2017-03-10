Джигурда стал «гражданином ДНР»

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Сепаратисты отметили, что «паспорт» россиянину распорядился выдать непосредственно главарь «ДНР» Александр Захарченко за некие «особые заслуги».
На вручении «документа» Джигурда пообещал и дальше поддерживать пророссийских боевиков, оккупировавших Донбасс. «Я артист, я не беру в руки оружие, мое оружие — муза», - заявил россиянин.
Стоит отметить, что Джигурда – не первая медийная личность, которая обзавелась «паспортом» непризнанной «ДНР». Его ранее также получили российские актёр Иван Охлобыстин, писатель Захар Прилепин, и даже певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. Последний, правда, позже неоднократно отрицал наличие у себя данного «документа».
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