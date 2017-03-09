В Волгограде дебошир захватил в заложники дерево

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Мужчина взобрался на дерево и поднял шум. На место приехали полиция и спасатели. «Парня попробовали снять с дерева. Однако он категорически отказывался спускаться, требуя вертолет, два гамбургера и сосиску в тесте», - рассказала журналистам очевидица, отметив, что дебошир, судя по всему, был сильно пьян.
История довольно быстро закончилась. Нарушитель спокойствия спустя час спустился на землю, где его поджидала полиция. Мужчину задержали.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Россияне, арестованные в США за кражу военных технологий, сознались в преступлении →
- Российский рэпер похвастался частным самолётом главы Чечни Кадырова →
- Конгресс США ввел запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом →
- В России женщины получают на четверть меньше, чем коллеги мужчины →
- Американцы перехватили у РФ контракт на запуск испанского спутника →
- В России родителям запретили давать своим детям нестандартные имена →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110695
http://www.americaru.com/news/110695