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Главная страница → Раздел: В миреВ Волгограде дебошир захватил в заложники дерево
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В Волгограде дебошир захватил в заложники дерево


В Волгограде дебошир захватил в заложники дерево
Фото: AmericaRU.com
Курьёзный инцидент произошел в российском городе Волгограде. Мужчина около часа просидел на дереве, требуя от полиции вертолёт и сосиску в тесте. Об этом сообщило местное агентство «Городские веести».

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Мужчина взобрался на дерево и поднял шум. На место приехали полиция и спасатели. «Парня попробовали снять с дерева. Однако он категорически отказывался спускаться, требуя вертолет, два гамбургера и сосиску в тесте», - рассказала журналистам очевидица, отметив, что дебошир, судя по всему, был сильно пьян.

История довольно быстро закончилась. Нарушитель спокойствия спустя час спустился на землю, где его поджидала полиция. Мужчину задержали.
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