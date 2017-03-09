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Главная страница → Раздел: УкраинаЕС снова продлит действие санкций против РФ
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ЕС снова продлит действие санкций против РФ


ЕС снова продлит действие санкций против РФ
Фото: AmericaRU.com
Через неделю Совет ЕС в очередной раз продлит действие санкций, введённых против РФ в ответ на агрессию в Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на европейский дипломатический источник.

«Совет постоянных представителей стран - членов ЕС ("Корепер") продлит на шесть месяцев черный список для РФ и Украины на очередном заседании 15 марта», - рассказал собеседник.

Отметим, что в «черном списке» ЕС находятся 146 человек и 37 организаций, причастных к аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе. В основном, это российские военные, политики, а также главари сепаратистских «ДНР» и «ЛНР». Помимо персональных, европейцы ввели и секторальные экономические ограничения против РФ, запретив сотрудничество с российскими энергетическими и банковскими и организациями.

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