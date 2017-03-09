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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые выяснили, какие упражнения могут обратить вспять признаки старения
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Ученые выяснили, какие упражнения могут обратить вспять признаки старения


Ученые выяснили, какие упражнения могут обратить вспять признаки старения
Фото: AmericaRU.com
Наверняка вы уже знаете, регулярные физические нагрузки помогут сохранить фигуру, улучшить настроение, сон, и даже предотвратить болезнь. Но новое исследование показало, какие упражнения могут помочь обратить вспять любые нежелательные признаки старения.

Ученые обнаружили, что интервальные тренировки высокой интенсивности помогут вам выглядеть моложе. Идея заключается в том, что чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок помогает увеличить частоту сердечных сокращений, которая позволит сжечь больше жира за более короткий промежуток времени.

Специалисты Клиники Майо определили, что аэробные упражнения, как езда на велосипеде и ходьба, увеличивают способность клеток к производству белков для митохондрий, которое снижается с возрастом. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».
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