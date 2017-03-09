Ученые выяснили, какие упражнения могут обратить вспять признаки старения

Фото: AmericaRU.com
Ученые обнаружили, что интервальные тренировки высокой интенсивности помогут вам выглядеть моложе. Идея заключается в том, что чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок помогает увеличить частоту сердечных сокращений, которая позволит сжечь больше жира за более короткий промежуток времени.
Специалисты Клиники Майо определили, что аэробные упражнения, как езда на велосипеде и ходьба, увеличивают способность клеток к производству белков для митохондрий, которое снижается с возрастом. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Видеоигры не оказывают долгосрочного воздействия на уровень агрессии или эмпатии →
- Какие продукты могут ухудшить здоровье американцев →
- Американцы стали меньше заниматься сексом →
- Средиземноморская диета связана с низким риском рака молочной железы →
- Ученые обнаружили 18 генов, связанных с аутизмом →
- Секс может помочь вашей карьере, но самым неожиданным образом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110691
http://www.americaru.com/news/110691