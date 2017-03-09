Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:29 am | Чикаго 10:29 am | Сан-Франциско 8:29 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаВ первый месяц президентства Трампа число случаев незаконного пересечения границы сократилось на 40 процентов
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В первый месяц президентства Трампа число случаев незаконного пересечения границы сократилось на 40 процентов


В первый месяц президентства Трампа число случаев незаконного пересечения границы сократилось на 40 процентов
Фото: AmericaRU.com
Министр внутренней безопасности Джон Келли (John Kelly) заявил, что с момента вступления президента Дональда Трампа (Donald Trump) в должность, число людей, незаконно пересекающих южную границу США, сократилось на 40 процентов.

В докладе Таможенной и пограничной службы США говорится, что количество человек, незаконно пересекающих границу, сократилось с 31578 до 18762. Келли также отметил, что в прошлом месяце было зафиксировано самое низкое число арестов за последние пять лет.

По словам директора ФБР Джеймса Коми (James Comey), который выступал на конференции по вопросам кибербезопасности, американцы больше не должны ожидать полной конфиденциальности личной информации. «Даже наши воспоминания больше не являются личной тайной", - добавил он.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110689
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus