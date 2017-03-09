В первый месяц президентства Трампа число случаев незаконного пересечения границы сократилось на 40 процентов

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В докладе Таможенной и пограничной службы США говорится, что количество человек, незаконно пересекающих границу, сократилось с 31578 до 18762. Келли также отметил, что в прошлом месяце было зафиксировано самое низкое число арестов за последние пять лет.
По словам директора ФБР Джеймса Коми (James Comey), который выступал на конференции по вопросам кибербезопасности, американцы больше не должны ожидать полной конфиденциальности личной информации. «Даже наши воспоминания больше не являются личной тайной", - добавил он.
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