Габури Сидибе рассказала о хирургии снижения веса: «Мой желудок стал вполовину меньше»

Фото: AmericaRU.com
«Мой хирург сказал, что они отрежут половину моего желудка. Это сдержит мой голод и поможет есть меньшие порции. Химия моего мозга изменится, и я буду есть здоровую еду. Мои отношения с едой должны измениться на всю жизнь», - пишет она в своей книге, в которой также подробно описана борьба актрисы с депрессией, тревогой и булимией.
За последние несколько месяцев Сидибе продемонстрировала, каких результатов ей удалось достичь и поклонники не перестают подбадривать ее в комментариях. В 2009 году в интервью с Опрой Уинфри актриса призналась, что гордится своей пышной фигурой. «В 6 лет я впервые села на диету. Я никогда не была худышкой. Однажды я поняла, что люблю себя независимо от того, как выгляжу, или от мнения других. Я устала чувствовать себя все время плохо. Мне надоело ненавидеть себя», - сказала она.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Крисси Тейген борется с послеродовой депрессией и тревогой →
- Натали Портман родила девочку →
- Том Хэнкс снова отправил пресс-службе Белого дома кофемашину →
- Тори Спеллинг родила пятого ребенка →
- Джейн Фонда рассказала о пережитом в детстве насилии: «Я всегда думала, что это моя ошибка» →
- Кэти Перри рассказала о расставании с Орландо Блумом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110687
http://www.americaru.com/news/110687