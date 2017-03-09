Габури Сидибе рассказала о хирургии снижения веса: «Мой желудок стал вполовину меньше»

9 марта 2017 года, 18:23

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110687

В мае 2016 года 33-летняя звезда фильма «Империя» решилась лечь под нож, чтобы похудеть. Габури Сидибе (Gabourey Sidibe) перенесла лапароскопическую бариатрическую хирургию после того, как ей был поставлен диагноз сахарный диабет 2 типа.«Мой хирург сказал, что они отрежут половину моего желудка. Это сдержит мой голод и поможет есть меньшие порции. Химия моего мозга изменится, и я буду есть здоровую еду. Мои отношения с едой должны измениться на всю жизнь», - пишет она в своей книге, в которой также подробно описана борьба актрисы с депрессией, тревогой и булимией.За последние несколько месяцев Сидибе продемонстрировала, каких результатов ей удалось достичь и поклонники не перестают подбадривать ее в комментариях. В 2009 году в интервью с Опрой Уинфри актриса призналась, что гордится своей пышной фигурой. «В 6 лет я впервые села на диету. Я никогда не была худышкой. Однажды я поняла, что люблю себя независимо от того, как выгляжу, или от мнения других. Я устала чувствовать себя все время плохо. Мне надоело ненавидеть себя», - сказала она.