Гавайи стали первым штатом, подавшим в суд, чтобы остановить новый иммиграционный запрет Трампа

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Адвокаты штата подали иск против правительства США в федеральный суд штата Гонолулу. Ранее штат принимал попытки опротестовать первоначальный запрет на иммиграцию, но тот иск был приостановлен. Новый приказ вступит в законную силу 16 марта. Приказ ограничивает беженцам из Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии въезд в США на срок 90 дней. Ранее в списке стран присутствовал Ирак, но позже был исключен, так как правительство Ирака заявило о намерении сотрудничать, в том числе усилить контроль на границе, а также предложило обмен информацией, касающейся иракцев, желающих въехать в страну. Новый приказ не касается путешественников, у которых уже есть визы.
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