Видеоигры не оказывают долгосрочного воздействия на уровень агрессии или эмпатии

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Ранее ученые предполагали, что в краткосрочной перспективе игра в жестокие видеоигры может уменьшить чувствительность геймеров к эмоциональным стимулам, что проявится в сниженной способности к сопереживанию и повышенной агрессивности. Исследователи проанализировали данные функциональной магнито-резонансной томографии, чтобы увидеть какие участи мозга активны во время игры, а затем сравнили их с контрольной группой.
Они не обнаружили различий в уровнях эмпатии или агрессии участников двух групп. Это указывает на то, что любые эффекты, которые видеоигры оказывают на восприятие и поведение, могут быть кратковременными. Однако специалисты Высшей медицинской школы Ганновера согласны с тем, что необходимы дальнейшие исследования. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Frontiers in Psychology».
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