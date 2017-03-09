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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВидеоигры не оказывают долгосрочного воздействия на уровень агрессии или эмпатии
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Видеоигры не оказывают долгосрочного воздействия на уровень агрессии или эмпатии


Видеоигры не оказывают долгосрочного воздействия на уровень агрессии или эмпатии
Фото: AmericaRU.com
Хорошие новости, геймеры! Новое исследование показало, что жестокие видеоигры не оказывают долгосрочного воздействия на уровень агрессии или эмпатии.

Ранее ученые предполагали, что в краткосрочной перспективе игра в жестокие видеоигры может уменьшить чувствительность геймеров к эмоциональным стимулам, что проявится в сниженной способности к сопереживанию и повышенной агрессивности. Исследователи проанализировали данные функциональной магнито-резонансной томографии, чтобы увидеть какие участи мозга активны во время игры, а затем сравнили их с контрольной группой.

Они не обнаружили различий в уровнях эмпатии или агрессии участников двух групп. Это указывает на то, что любые эффекты, которые видеоигры оказывают на восприятие и поведение, могут быть кратковременными. Однако специалисты Высшей медицинской школы Ганновера согласны с тем, что необходимы дальнейшие исследования. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Frontiers in Psychology».
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