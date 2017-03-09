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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп рассматривает возможность отправки тысячи солдат в столицу ИГИЛ
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Трамп рассматривает возможность отправки тысячи солдат в столицу ИГИЛ


Трамп рассматривает возможность отправки тысячи солдат в столицу ИГИЛ
Фото: AmericaRU.com
Администрация президента Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность отправки тысячи солдат в столицу ИГИЛ, в Кувейте. Военные будут размещены в качестве резервных сил в борьбе с Исламским государством, так как поддерживаемые Соединенными Штатами бойцы усилили наступление в Сирии и Ираке.

Сторонники этой идеи, о которой ранее ничего не сообщалось, заявили, что командующим США будет предоставлена возможность принимать решения на месте, что позволит быстро реагировать на непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть на поле боя. Инициатива также отличается решений, принимаемых администрацией Барака Обамы (Barack Obama). «Речь идет о предоставлении права выбора», - сказал один американский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Пока неясно, поддерживает ли это предложение министра оборон США Джим Маттис (Jim Mattis). Пресс-секретарь Пентагона отказался прокомментировать варианты, взвешиваемые администрацией Трампа.
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