Трамп рассматривает возможность отправки тысячи солдат в столицу ИГИЛ

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Сторонники этой идеи, о которой ранее ничего не сообщалось, заявили, что командующим США будет предоставлена возможность принимать решения на месте, что позволит быстро реагировать на непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть на поле боя. Инициатива также отличается решений, принимаемых администрацией Барака Обамы (Barack Obama). «Речь идет о предоставлении права выбора», - сказал один американский чиновник, который говорил на условиях анонимности.
Пока неясно, поддерживает ли это предложение министра оборон США Джим Маттис (Jim Mattis). Пресс-секретарь Пентагона отказался прокомментировать варианты, взвешиваемые администрацией Трампа.
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