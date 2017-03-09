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В Мичигане из-за сильного ветра почти миллион жителей остались без электроэнергии


В Мичигане из-за сильного ветра почти миллион жителей остались без электроэнергии
Фото: AmericaRU.com
Сильный ветер, порывы которого превышают скорость 96 километров в час, стал причиной того, что почти миллион жителей штата Мичиган остались без электроэнергии.

«Наши сотрудники круглосуточно работают в сложных погодных условиях. В условиях продолжающейся бури мы ожидаем, что на восстановление уйдет, как минимум несколько дней. Мы стараемся выполнить работу как можно быстрее, а безопасность наших клиентов и сотрудников - является главным приоритетом», - сказал Гай Пакард (Guy Packard), вице-президент по вопросам энергетических операций одного из поставщиков электроэнергии Consumer Energy.

«Мы благодарим наших клиентов за их терпение и обязуемся работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, пока у каждого потребителя не появится электроэнергия», - добавил он.
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