В Мичигане из-за сильного ветра почти миллион жителей остались без электроэнергии

9 марта 2017 года, 16:58

Фото: AmericaRU.com

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Сильный ветер, порывы которого превышают скорость 96 километров в час, стал причиной того, что почти миллион жителей штата Мичиган остались без электроэнергии.«Наши сотрудники круглосуточно работают в сложных погодных условиях. В условиях продолжающейся бури мы ожидаем, что на восстановление уйдет, как минимум несколько дней. Мы стараемся выполнить работу как можно быстрее, а безопасность наших клиентов и сотрудников - является главным приоритетом», - сказал Гай Пакард (Guy Packard), вице-президент по вопросам энергетических операций одного из поставщиков электроэнергии Consumer Energy.«Мы благодарим наших клиентов за их терпение и обязуемся работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, пока у каждого потребителя не появится электроэнергия», - добавил он.