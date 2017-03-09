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Какие продукты могут ухудшить здоровье американцев


Какие продукты могут ухудшить здоровье американцев
Фото: AmericaRU.com
Независимо от того, кто вы - родитель, эколог или просто обычный покупатель - есть вероятность, что, заходя в супермаркет, вы задавались вопросом: «Стоит ли покупать органические продукты?».

Все слышали о страшных химических веществах, используемых в сельскохозяйственном бизнесе для того, чтобы в яблоках не было червей. В обмен на большее количество денег потребителям говорят, что они могут быть спокойны, и продукты не содержат пестициды. Рабочая группа по охране окружающей среды обнародовала ежегодный рейтинг продуктов, в которых содержится наименьшее и наибольшее количество пестицидов. Клубника и шпинат занимают два верхних места - более 98 процентов образцов показали положительный результат на остатки пестицидов. В одном из образцов земляники содержится 20 различных пестицидов. Среди наименее загрязненных пестицидами фруктов и овощей исследователи выделили сладкую кукурузу, манго, баклажан и капусту.

Кроме того, органические продукты не означают, что в них отсутствуют пестициды, так как есть одобренные химические вещества. В 2010 году Департамент по контролю за использованием пестицидов проанализировал 137 образцов органических продуктов и обнаружил, что в 20 из них (14,6 процентов) были остатки пестицидов.
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