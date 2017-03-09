Некоторые неандертальцы были вегетарианцами

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К счастью для исследователей, во время различных раскопок среди окаменелостей были обнаружены зубы неандертальцев. "У нас много неповрежденных ископаемых зубов", - говорит Кит Добни (Keith Dobney), археолог Университета Ливерпуля. Добни и его коллеги проанализировали данные ДНК-анализа зубного налета и обнаружили, что бельгийские неандертальцы питались в основном мясом и грибами, в то время как испанские были вегетарианцами.
В рационе неандертальцев из Грот де Спи присутствовали крупные травоядные животные, в частности мамонты, шерстистые носороги и лошади. Но их сородичи из Эль-Сидрон не ели мяса вообще. Они питались грибами, мхом и кедровыми орехами. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».
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