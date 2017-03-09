Некоторые неандертальцы были вегетарианцами

9 марта 2017 года, 16:17

Фото: AmericaRU.com

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Неандертальцы не чистили зубы и не ходили к стоматологу. И благодаря этому в их зубах застревали кусочки пищи, а вместе с ними и микробы. Хотя это не очень хорошо для гигиены полости рта, но налет на зубах помог ученым определить, какой образ жизни вели древние люди.К счастью для исследователей, во время различных раскопок среди окаменелостей были обнаружены зубы неандертальцев. "У нас много неповрежденных ископаемых зубов", - говорит Кит Добни (Keith Dobney), археолог Университета Ливерпуля. Добни и его коллеги проанализировали данные ДНК-анализа зубного налета и обнаружили, что бельгийские неандертальцы питались в основном мясом и грибами, в то время как испанские были вегетарианцами.В рационе неандертальцев из Грот де Спи присутствовали крупные травоядные животные, в частности мамонты, шерстистые носороги и лошади. Но их сородичи из Эль-Сидрон не ели мяса вообще. Они питались грибами, мхом и кедровыми орехами. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».