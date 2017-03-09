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Главная страница → Раздел: ПрогрессНекоторые неандертальцы были вегетарианцами
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Некоторые неандертальцы были вегетарианцами


Некоторые неандертальцы были вегетарианцами
Фото: AmericaRU.com
Неандертальцы не чистили зубы и не ходили к стоматологу. И благодаря этому в их зубах застревали кусочки пищи, а вместе с ними и микробы. Хотя это не очень хорошо для гигиены полости рта, но налет на зубах помог ученым определить, какой образ жизни вели древние люди.

К счастью для исследователей, во время различных раскопок среди окаменелостей были обнаружены зубы неандертальцев. "У нас много неповрежденных ископаемых зубов", - говорит Кит Добни (Keith Dobney), археолог Университета Ливерпуля. Добни и его коллеги проанализировали данные ДНК-анализа зубного налета и обнаружили, что бельгийские неандертальцы питались в основном мясом и грибами, в то время как испанские были вегетарианцами.

В рационе неандертальцев из Грот де Спи присутствовали крупные травоядные животные, в частности мамонты, шерстистые носороги и лошади. Но их сородичи из Эль-Сидрон не ели мяса вообще. Они питались грибами, мхом и кедровыми орехами. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».
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