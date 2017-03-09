ОБСЕ обнаружила в захваченном боевиками селе на Донбассе 64 танка

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«5 марта обнаружено не менее 12 танков неподалеку от подконтрольного «ДНР» Донецка и двух, предположительно, танков (или самоходных гаубиц) вблизи подконтрольного «ДНР» пгт Софиевка», - рассказали наблюдатели, подчеркнув, что нахождение тяжёлой техники в данном районе является грубым нарушением договорённостей об отводе вооружения.
«По линиям отвода, но за пределами мест хранения по данным воздушного наблюдения 5 марта выявлено 64 танки в подконтрольном «ДНР» с. Терновое», - сообщили в ОБСЕ.
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