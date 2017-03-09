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Главная страница → Раздел: УкраинаОБСЕ обнаружила в захваченном боевиками селе на Донбассе 64 танка
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ОБСЕ обнаружила в захваченном боевиками селе на Донбассе 64 танка


ОБСЕ обнаружила в захваченном боевиками селе на Донбассе 64 танка
Фото: AmericaRU.com
Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника обнаружили в оккупированном боевиками селе Терновое большое количество боевой техники. Об этом говорится в отчете миссии, датированном 6 марта.

«5 марта обнаружено не менее 12 танков неподалеку от подконтрольного «ДНР» Донецка и двух, предположительно, танков (или самоходных гаубиц) вблизи подконтрольного «ДНР» пгт Софиевка», - рассказали наблюдатели, подчеркнув, что нахождение тяжёлой техники в данном районе является грубым нарушением договорённостей об отводе вооружения.

«По линиям отвода, но за пределами мест хранения по данным воздушного наблюдения 5 марта выявлено 64 танки в подконтрольном «ДНР» с. Терновое», - сообщили в ОБСЕ.

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