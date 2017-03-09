Россияне в Гааге заявили, что «ополченцы» Донбасса достали оружие из шахт

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев – это запасы советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев», - заявил суду представитель РФ.
Такое заявление в Украине вызвало волну насмешек. Информацию прокомментировала и первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. «В Международном суде ООН очередной день Украины. Наши дипломаты отвечают на набор вчерашних глупостей о "шахтах, забитых советским оружием". Но, ключевое, настаивают на запрете для РФ и дальше поставлять оружие "шахтерам на шахты"», - написала украинка в Facebook.
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