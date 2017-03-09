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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Киеве киллер расстрелял автомобиль, в котором находились 2 детей
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В Киеве киллер расстрелял автомобиль, в котором находились 2 детей


В Киеве киллер расстрелял автомобиль, в котором находились 2 детей
Фото: AmericaRU.com / kyiv.npu.gov.ua
В столице Украине неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился местный бизнесмен с двумя своими детьми. Мужчина погиб. Об этом сообщила полиция Киева.

Трагедия произошла вечером 8 марта. Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался на автомобиле домой, когда неизвестный выпустил по его «Мерседесу» 6 пуль.

«Мжчина погиб, а детей доставили в больницу… Девочка 2008 года рождения получила огнестрельное ранение руки, а мальчик 2011 года рождения - ноги», - уточнили в НП. Они также добавили, что жизни детей сейчас ничто не угрожает.

По данному факту полиция завела уголовное дело по статье 115 УК Украины (убийство). Ведётся расследование.

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