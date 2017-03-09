В Киеве киллер расстрелял автомобиль, в котором находились 2 детей

Фото: AmericaRU.com / kyiv.npu.gov.ua
Трагедия произошла вечером 8 марта. Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался на автомобиле домой, когда неизвестный выпустил по его «Мерседесу» 6 пуль.
«Мжчина погиб, а детей доставили в больницу… Девочка 2008 года рождения получила огнестрельное ранение руки, а мальчик 2011 года рождения - ноги», - уточнили в НП. Они также добавили, что жизни детей сейчас ничто не угрожает.
По данному факту полиция завела уголовное дело по статье 115 УК Украины (убийство). Ведётся расследование.
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