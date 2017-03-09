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Украина лидирует среди стран Европы по детской и материнской смертности


Украина лидирует среди стран Европы по детской и материнской смертности
Фото: AmericaRU.com
В 2015 году в Украине погибли более 2 тысяч младенцев и 120 рожениц. Это самый высокий показатель среди стран Европы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

«Украина продолжает лидировать по показателям материнской смертности среди других стран Европы… В 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше - 12, Румынии - 56, а в Германии - 42. Неонатальная смертность также остается значительно больше , чем в странах ЕС. В 2015 году в Украине было 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни, в то время как в Польше - 1122, Румынии - 1047, а в Германии - 1449 случаев», - рассказали в Минздраве, уточнив, что эти показатели в Украине постепенно снижаются.

«Согласно исследованию ЮНИСЕФ, уровень знаний об опасных проявлениях во время беременности в Украине является очень низким. В Украине только 23% женщин и мужчин знают хотя бы о трех опасных симптомах... все шесть помнят только 12% респондентов», - сообщили эксперты. Они подчеркнули, что беременной женщине необходимо срочно обратиться к врачу в случае кровотечения, высокой температуры (свыше 38 градусов), раннего токсикоза, внезапной опухлости лица, живота или конечностей, сильной боли, а также повышенного давления.
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