В Украине у коррупционера обнаружился золотой умывальник

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/LlutsenkoYuri
«Днепропетровская прокурора объявила подозрение директору государственного предприятия "Електровозстроение" (Александру) Зельдину, списавшему 3 миллиона гривен за ремонт двигателей для электровозов», - рассказал генпрокурор, отметив, что чиновник жил на широкую ногу, не беспокоясь о благосостоянии своих работников.
«Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в размере 6 миллионов гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств позолоченный рукомойник», - сообщил Луценко. Он подчеркнул, что коррупционеру грозит тюремное заключение от 7 до 12 лет.
Читайте также: У настоятеля Киево-Печерской лавры обнаружился особняк за $1,3 млн.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В Харькове пенсионер выбросился с кабинки колеса обозрения →
- В украинской армии служат 54 тысячи женщин, - Порошенко →
- В Запорожье лев покалечил посетителя бани →
- Украинцы составили ТОП-5 лжи России на суде в Гааге →
- Тиллерсон пообещал сохранить санкции против России →
- Глава МВД Украины призвал ввести санкции против российского Сбербанка →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110665
http://www.americaru.com/news/110665