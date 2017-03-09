Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:58 am | Чикаго 2:58 am | Сан-Франциско 12:58 am
Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине у коррупционера обнаружился золотой умывальник
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Украине у коррупционера обнаружился золотой умывальник


В Украине у коррупционера обнаружился золотой умывальник
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/LlutsenkoYuri
В украинском городе Днепре по подозрению в коррупции арестован директор госпредприятия «Электровозстроение». В ходе обысков у чиновника обнаружились необычные предметы роскоши, среди которых - золотой умывальник. Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Днепропетровская прокурора объявила подозрение директору государственного предприятия "Електровозстроение" (Александру) Зельдину, списавшему 3 миллиона гривен за ремонт двигателей для электровозов», - рассказал генпрокурор, отметив, что чиновник жил на широкую ногу, не беспокоясь о благосостоянии своих работников.

«Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в размере 6 миллионов гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств позолоченный рукомойник», - сообщил Луценко. Он подчеркнул, что коррупционеру грозит тюремное заключение от 7 до 12 лет.

Читайте также: У настоятеля Киево-Печерской лавры обнаружился особняк за $1,3 млн.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110665
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus