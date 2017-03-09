Россияне, арестованные в США за кражу военных технологий, сознались в преступлении

Фото: AmericaRU.com
«Обвиняемые заявили о согласии признать себя виновными по одному пункту обвинения», - сообщили журналисты, не уточнив, какой именно пункт имеется ввиду.
Отметим, что Карпенко и Крутилин были арестованы осенью прошлого года в американском городе Денвере. По версии следствия, подозреваемые вместе со своим соучастником – натурализованным гражданином США Алексеем Барышеффом – в феврале 2015 года «в обход системы лицензирования, разработанной правительством для контроля над экспортом» вступили в сговор, чтобы «приобрести технологически новейшую микроэлектронику у производителей и поставщиков в США с целью экспортировать этот товар в Россию». Речь идёт о микроелектронике, применяемой «в военном оборудовании широкого спектра, в том числе в радарах и системах наблюдения, системах наведения ракет».
Приговор россиянам будет вынесен уже 11 апреля. Ранее им грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов каждому. Однако в связи с признанием ими вины мера наказания, скорее всего, будет смягчена.
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