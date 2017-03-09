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Главная страница → Раздел: В миреРоссийский рэпер похвастался частным самолётом главы Чечни Кадырова
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Российский рэпер похвастался частным самолётом главы Чечни Кадырова


Российский рэпер похвастался частным самолётом главы Чечни Кадырова
Фото: AmericaRU.com / instagram.com/kadyrov_95
Известный российский рэпер Тимати в своём микроблоге в Instagram выложил фотографию, где он на борту шикарного частного самолёта главы Чечни Рамзана Кадырова. Спустя несколько часов он удалил провокационное изображение, но оно уже успело разлететься по сети Интернет. Об этом сообщило «Радио Свобода».

Певец опубликовал скандальную фотографию в субботу, 7 марта. На снимке он сидит на кровати на борту роскошного частного самолёта. «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната», - подписал певец фотографию, сопроводив её также ссылкой на официальную страницу Кадырова в Instagram - @kadyrov_95.

Позднее певец удалил фотографию, не объяснив причин. Но это не помогло. Фотография уже разлетелась по сети Интернет, вызвав нешуточный скандал. Ни Тимати, ни Кадыров пока случившееся не комментировали.

Отметим, что рэпер Тимати неоднократно хвастался близкими отношениями с главой российской Чечни Кадыровым. Последний даже присвоил ему звание «Заслуженного артиста» республики.

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