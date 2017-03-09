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Главная страница → Раздел: В миреКонгресс США ввел запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом
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Конгресс США ввел запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом


Конгресс США ввел запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом
Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военных ассигнованиях на 2017 год. Документ запрещает Пентагону какое-либо сотрудничество с российской госкомпанией «Рособоронэкспорт», специализирующейся на экспорте и импорте военной техники. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Такие меры конгрессмены объяснили ответной реакцией на агрессивную политику Кремля. Законопроект запрещает Минобороны США «заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам».

Примечательно, что данный запрет может быть обойдён. Но только в том случае, если такое сотрудничество будет крайне необходимым для нацбезопасности США, и его одобрят госсекретарь и директор национальной разведки.

Отметим, что документ поддержал 371 конгрессмен, только 48 высказались против.

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