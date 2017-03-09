Конгресс США ввел запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом

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Такие меры конгрессмены объяснили ответной реакцией на агрессивную политику Кремля. Законопроект запрещает Минобороны США «заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам».
Примечательно, что данный запрет может быть обойдён. Но только в том случае, если такое сотрудничество будет крайне необходимым для нацбезопасности США, и его одобрят госсекретарь и директор национальной разведки.
Отметим, что документ поддержал 371 конгрессмен, только 48 высказались против.
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