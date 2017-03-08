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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Харькове пенсионер выбросился с кабинки колеса обозрения
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В Харькове пенсионер выбросился с кабинки колеса обозрения


В Харькове пенсионер выбросился с кабинки колеса обозрения
Фото: AmericaRU.com
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