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В украинской армии служат 54 тысячи женщин, - Порошенко


В украинской армии служат 54 тысячи женщин, - Порошенко
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко в Международный женский день похвастался успешной гендерной политикой в современных Вооруженных силах Украины.

«На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу и работают 54 тысячи женщин, из них более 20 тысяч - женщины-военнослужащие», - рассказал президент, отметив, что только в этом году по контракту на службу в ВСУ поступили более 2 тысяч женщин.

«Процент женщин, которые приходят в армию защищать Украину, постоянно растет. Раньше невозможно было представить женщин снайперов или разведчиц в униформе ВСУ. Однако благодаря последним нормативным изменениям женщины получили возможность занимать больше военных должностей - всего их уже более 100! И мы не собираемся останавливаться», - подчеркнул Порошенко.
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