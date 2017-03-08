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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Запорожье лев покалечил посетителя бани
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В Запорожье лев покалечил посетителя бани


В Запорожье лев покалечил посетителя бани
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/sheymuhova.yuliya
Неординарный инцидент произошел в украинском городе Запорожье. Лев покусал мужчину, отдыхавшего с друзьями в бане. Об этом сообщила пресс-секретарь городской полиции Юлия Шеймухова.

«6 марта, около полуночи… к патрульным обратился мужчина, который нуждался в помощи. Гражданин имел телесные повреждения в виде рваных и резаных ран правых руки и ноги», - рассказала представительница НП, уточнив, что мужчина оказался покалеченным львом.

«Он… отдыхал с друзьями в бане. Когда у них закончились дрова, он пошел взять еще. Там лев, находившийся в клетке на территории заведения, сначала схватил его за руку, потом за ногу», - сообщила Шеймухова. К счастью, друг успел оттащить пострадавшего от клетки до того, как случилось непоправимое. Мужчина был срочно госпитализирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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