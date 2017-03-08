В Запорожье лев покалечил посетителя бани

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/sheymuhova.yuliya
«6 марта, около полуночи… к патрульным обратился мужчина, который нуждался в помощи. Гражданин имел телесные повреждения в виде рваных и резаных ран правых руки и ноги», - рассказала представительница НП, уточнив, что мужчина оказался покалеченным львом.
«Он… отдыхал с друзьями в бане. Когда у них закончились дрова, он пошел взять еще. Там лев, находившийся в клетке на территории заведения, сначала схватил его за руку, потом за ногу», - сообщила Шеймухова. К счастью, друг успел оттащить пострадавшего от клетки до того, как случилось непоправимое. Мужчина был срочно госпитализирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинцы составили ТОП-5 лжи России на суде в Гааге →
- Тиллерсон пообещал сохранить санкции против России →
- Глава МВД Украины призвал ввести санкции против российского Сбербанка →
- Следком РФ завёл уголовное дело на очередного полковника ВСУ →
- В Харькове ребёнка убило футбольными воротами →
- В Украине передали в суд дело учительницы, попытавшейся продать 13-летнюю школьницу →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110653
http://www.americaru.com/news/110653