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В России женщины получают на четверть меньше, чем коллеги мужчины


В России женщины получают на четверть меньше, чем коллеги мужчины
Фото: AmericaRU.com
Женский труд в России серьёзно недооценён. Последнее исследование показало, что разрыв между зарплатами российских мужчин и женщин составляет аж 26%. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.

«Согласно статистике, средняя зарплата женщин в 2015 году составила 73% от мужской», - сообщили чиновники, уточнив, что особенно остро данная проблема стоит в научной сфере.

Так, мониторинг показал, что более высокую зарплату (свыше 50 тысяч рублей) в России учёные-мужчины получают в два раза чаще, чем их коллеги женщины. Например, зарплату диапазоне он 50 до 100 тысяч рублей получают 15% женщин и 28% мужчин. В зарплатах свыше 100 тысяч рублей эта разница видна ещё больше: её получают 1,5% женщин и 6,8% мужчин.

«Только 41,3% женщин отметили, что текущая работа позволяет им иметь достойную оплату труда (для сравнения, у мужчин эта доля составляет 51,1%)», - сообщили в Росстате.
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