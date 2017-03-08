Американцы стали меньше заниматься сексом

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «Archives of Sexual Behavior». Ученые обнаружили, что на снижение сексуальной активности влияют такие факторы, как пол, раса, регион, уровень образования и профессия. Но основной движущей силой является устойчивое снижение темпов сексуальной активности людей, состоящих в браке или живущих с партнерами, что не делает брак привлекательным.
Исследователи выяснили, что ежегодно взрослые американцы имеют на 7-9 половых контактов меньше, чем в 1990-е годы, когда в среднем их было от 60 до 62. В 2014 году число половых контактов снизилось до менее чем 53 раз в год. Среди людей, состоящих в браке, число половых контактов упало с 73 до 55 раз.
Среди возможных причин снижения сексуальной активности специалисты Университета Сан-Диего приводят различные факторы, включая доступ к развлечениям и социальным сетям, снижение уровня счастья среди людей в возрасте от 30 лет и старше, более высокий уровень депрессии, а также прием антидепрессантов, связанных с сексуальной дисфункцией.
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