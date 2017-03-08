Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:25 am | Чикаго 4:25 am | Сан-Франциско 2:25 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмериканцы стали меньше заниматься сексом
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американцы стали меньше заниматься сексом


Американцы стали меньше заниматься сексом
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что взрослые американцы стали меньше заниматься сексом, чем четверть века назад. И наиболее ярко это прослеживается среди женатых.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Archives of Sexual Behavior». Ученые обнаружили, что на снижение сексуальной активности влияют такие факторы, как пол, раса, регион, уровень образования и профессия. Но основной движущей силой является устойчивое снижение темпов сексуальной активности людей, состоящих в браке или живущих с партнерами, что не делает брак привлекательным.

Исследователи выяснили, что ежегодно взрослые американцы имеют на 7-9 половых контактов меньше, чем в 1990-е годы, когда в среднем их было от 60 до 62. В 2014 году число половых контактов снизилось до менее чем 53 раз в год. Среди людей, состоящих в браке, число половых контактов упало с 73 до 55 раз.

Среди возможных причин снижения сексуальной активности специалисты Университета Сан-Диего приводят различные факторы, включая доступ к развлечениям и социальным сетям, снижение уровня счастья среди людей в возрасте от 30 лет и старше, более высокий уровень депрессии, а также прием антидепрессантов, связанных с сексуальной дисфункцией.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110649
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus