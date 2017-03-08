8 марта 2017 года, 12:36

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110649

Новое исследование показало, что взрослые американцы стали меньше заниматься сексом, чем четверть века назад. И наиболее ярко это прослеживается среди женатых.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Archives of Sexual Behavior». Ученые обнаружили, что на снижение сексуальной активности влияют такие факторы, как пол, раса, регион, уровень образования и профессия. Но основной движущей силой является устойчивое снижение темпов сексуальной активности людей, состоящих в браке или живущих с партнерами, что не делает брак привлекательным.Исследователи выяснили, что ежегодно взрослые американцы имеют на 7-9 половых контактов меньше, чем в 1990-е годы, когда в среднем их было от 60 до 62. В 2014 году число половых контактов снизилось до менее чем 53 раз в год. Среди людей, состоящих в браке, число половых контактов упало с 73 до 55 раз.Среди возможных причин снижения сексуальной активности специалисты Университета Сан-Диего приводят различные факторы, включая доступ к развлечениям и социальным сетям, снижение уровня счастья среди людей в возрасте от 30 лет и старше, более высокий уровень депрессии, а также прием антидепрессантов, связанных с сексуальной дисфункцией.