Лесные пожары в 4 штатах убили 6 человек

8 марта 2017 года, 12:03

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники пожарной охраны борются с лесными пожарами, которые распространились на сотни квадратных километров в четырех штатах и убили шестерых человек.Билл Бантинг (Bill Bunting), руководитель Центра прогнозирования бурь в Оклахоме, заявил, что сильные порывы ветра, помогавшие пожарам распространяться в Канзасе, Колорадо, Оклахоме и Техасе, должны уменьшиться примерно до 16-32 километров в час. Он сказал, что температура должна быть выше, а влажность воздуха днем - низкая.«Это поможет несколько облегчить борьбу с пожарами, но все равно мы далеки от совершенства. Пожары будут распространяться. Идеально будет тогда, когда будет холодная погода и дождь, но этого, к сожалению, не произойдет», - сказал Бантинг. В дополнение к четырем штатам, благоприятные условия для пожаров создались в Айове, Миссури и Небраске. Это произошло после сильных гроз, которые бушевали всю ночь в стране, вызвав десятки торнадо, говорится в заявлении Национальной метеорологической службы.