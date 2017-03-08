К 2050 году расходы на лечение болезни Альцгеймера составят более триллиона долларов

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По оценкам, в прошлом году сумма, потраченная на пациентов с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции, составила более четверти триллиона долларов - 259 миллиардов долларов. «Число людей с болезнью Альцгеймера связано со стареющим населением», - говорит Рут Дрю (Ruth Drew) из Ассоциации болезни Альцгеймера.
В настоящее время нет никакого лечения болезни Альцгеймера, и если оно не появится к 2050 году, то расходы вырастут до 1,1 триллион долларов. «Это просто ошеломляет. Удивительно думать о том, какое бремя будут нести семьи и система здравоохранения», - сказала Дрю. Средние ежегодные затраты на пожилых людей с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции почти в пять раз выше, чем затраты на людей без этих состояний - 10315 против 2232 долларов.
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