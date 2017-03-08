Какие самые счастливые и здоровые города в США

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Рейтинг городов был составлен на основании индекса благополучия Gallup–Healthways. Исследователи проанализировали 350 интервью, проведенных в период с 2015 по 2016 год, и проранжировали 189 городов на основании физического, эмоционального, финансового и социального благополучия. Неаполь второй года подряд возглавляет список. За ним следуют Барнстейбл, штат Массачусетс, Санта-Круз, штат Калифорния, Гонолулу, штат Гавайи и Шарлотсвилл, штат Виргиния.
«В прибрежных городах клиническая депрессия встречается реже, а здоровое питание более распространено, но на этом все преимущества заканчиваются. Всестороннее благополучие - это больше, чем просто хороший климат. Вам не нужен пляж, чтобы быть здоровым, узнавать новые и интересные вещи или чтобы добраться до стоматолога», - говорит ведущий исследователь Дэн Уиттерс (Dan Witters).
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