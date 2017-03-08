Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:25 am | Чикаго 4:25 am | Сан-Франциско 2:25 am
Главная страница → Раздел: АналитикаКакие самые счастливые и здоровые города в США
Аналитика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Какие самые счастливые и здоровые города в США


Какие самые счастливые и здоровые города в США
Фото: AmericaRU.com
Жизнь рядом с пляжем не гарантирует вам счастье, но это, конечно, лишним не будет. Многие американские города, от Неаполя, штат Флорида, до Гонолулу, штат Гавайи, попали в список самых счастливых и здоровых в США.

Рейтинг городов был составлен на основании индекса благополучия Gallup–Healthways. Исследователи проанализировали 350 интервью, проведенных в период с 2015 по 2016 год, и проранжировали 189 городов на основании физического, эмоционального, финансового и социального благополучия. Неаполь второй года подряд возглавляет список. За ним следуют Барнстейбл, штат Массачусетс, Санта-Круз, штат Калифорния, Гонолулу, штат Гавайи и Шарлотсвилл, штат Виргиния.

«В прибрежных городах клиническая депрессия встречается реже, а здоровое питание более распространено, но на этом все преимущества заканчиваются. Всестороннее благополучие - это больше, чем просто хороший климат. Вам не нужен пляж, чтобы быть здоровым, узнавать новые и интересные вещи или чтобы добраться до стоматолога», - говорит ведущий исследователь Дэн Уиттерс (Dan Witters).
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110643
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus