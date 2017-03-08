Статуя Свободы на несколько часов осталась без электроэнергии

8 марта 2017 года, 11:01

Фото: AmericaRU.com

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В течение несколько часов Статуя Свободы не могла светить так же ярко, как и всегда. Знаменитая скульпура временно осталась без электроэнергии из-за «незапланированного отключения».Как передает WCBS-TV, вся статуя была окутана темнотой, за исключением короны и факела. Электроэнергия появилась незадолго до полуночи, но пользователи социальных сетей уже обсуждали произошедшее. Некоторые говорили, что это было сделано специально в рамках «Дня без женщин» - марша, устроенного для того, чтобы привлечь внимание к проблеме неравенства.Однако представитель Службы национальных парков Джерри Уиллис (Jerry Willis) заявил, что, по всей видимости, внезапное отключение было связано с проектом создания нового резервного аварийного генератора. По его словам, причина отключения станет известна позднее.