Статуя Свободы на несколько часов осталась без электроэнергии

Фото: AmericaRU.com
Как передает WCBS-TV, вся статуя была окутана темнотой, за исключением короны и факела. Электроэнергия появилась незадолго до полуночи, но пользователи социальных сетей уже обсуждали произошедшее. Некоторые говорили, что это было сделано специально в рамках «Дня без женщин» - марша, устроенного для того, чтобы привлечь внимание к проблеме неравенства.
Однако представитель Службы национальных парков Джерри Уиллис (Jerry Willis) заявил, что, по всей видимости, внезапное отключение было связано с проектом создания нового резервного аварийного генератора. По его словам, причина отключения станет известна позднее.
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