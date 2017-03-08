Средиземноморская диета связана с низким риском рака молочной железы

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «International Journal of Cancer». В эксперименте приняли участие 62573 женщины в возрасте от 55 до 69 лет, которые отслеживали свой рацион в течение 20 лет. Во время исследования у 3354 участниц развился рак молочной железы. Исследователи обнаружили, что эстроген-рецептор-негативного рака груди в постменопаузе на 40 процентов менее распространен у тех, кто придерживался средиземноморской диеты.
Средиземноморская диета включает в себя употребление продуктов в основном растительного происхождения, таких как фрукты, бобовые, нерафинированные крупы и оливковое масло, а также рыбу. Предыдущие исследования показали, что подобный рацион является ключом к продолжительности жизни, укреплению костей, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака.
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