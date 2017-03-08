В Миссисипи поезд врезался в автобус; четыре человека погибли

8 марта 2017 года, 10:15

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в Билокси, штат Миссисипи, грузовой поезд врезался в чартерный автобус. После столкновения поезд проехал по железнодорожным путям еще 100 метров, протащив перед собой автобус. В результате инцидента погибли четыре человека и еще 35 получили ранения.Спасатели более часа доставали пассажиров из сильно поврежденного транспортного средства. По всей видимости, автобус задержался на рельсах, когда поезд с 52 вагонами, запряженный тремя локомотивами, врезался в него, заявил начальник полиции Билокси Джон Миллер (John Miller) .«Мы не знаем, почему это произошло, и была ли механическая поломка», - сказал Миллер. Он добавил, что автобус Echo Transportation прибыл из Остина, штат Техас, и перевозил пассажиров в одно из восьми казино. Имена погибших не разглашаются.Очевидцы рассказали, что автобус находился на путях около пяти минут, прежде чем в него врезался поезд. «На данный момент мы ничего не можем подтвердить. Мы пытаемся мобилизоваться, чтобы оценить ситуацию», - сказала Элиза Фокс, адвокат автобусной компании.