Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:25 am | Чикаго 4:25 am | Сан-Франциско 2:25 am
Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы составили ТОП-5 лжи России на суде в Гааге
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Украинцы составили ТОП-5 лжи России на суде в Гааге


Украинцы составили ТОП-5 лжи России на суде в Гааге
Фото: AmericaRU.com
На днях в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против России. Представители РФ на них представили своё видение украинских событий, которое украинцы резко раскритиковали.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин даже сооставил список самых лживых фактов россиян на суде ООН. «ТОП-5 лжи российской стороны в международном суде в Гааге:
1. События на востоке Украины - не военная агрессия, а внутренний украинский конфликт;
2. MH17 мог быть сбит украинскими военными, поскольку соответствующие части ВСУ и техника также могли находиться близко к месту катастрофы. А международная следственная комиссия и JIT не учитывают российских доказательств;
3. Российской оружия и российских военных нет на Донбассе;
4. Украина не соблюдает Минских договоренностей;
5. Блокада (поставок угля с Донбасса на неоккупированную Украину – ред.) свидетельствует, что Украина может сама является спонсором терроризма», - написал украинец, подчеркнув, что все эти факты – ложь.

Золотухин отметил существование огромного множества доказательств непосредственного участия России в конфликте на Донбассе, в частности, и присутствия там российских регулярных войск, боевой техники и оружия. Он также напомнил, что, несмотря на активные попытки россиян сбить с толку следствие по делу МН17, правду удалось установить – пассажирский самолёт был сбит российским ракетным комплексом Бук с оккупированной территории.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110635
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus