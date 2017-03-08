Украинцы составили ТОП-5 лжи России на суде в Гааге

Фото: AmericaRU.com
Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин даже сооставил список самых лживых фактов россиян на суде ООН. «ТОП-5 лжи российской стороны в международном суде в Гааге:
1. События на востоке Украины - не военная агрессия, а внутренний украинский конфликт;
2. MH17 мог быть сбит украинскими военными, поскольку соответствующие части ВСУ и техника также могли находиться близко к месту катастрофы. А международная следственная комиссия и JIT не учитывают российских доказательств;
3. Российской оружия и российских военных нет на Донбассе;
4. Украина не соблюдает Минских договоренностей;
5. Блокада (поставок угля с Донбасса на неоккупированную Украину – ред.) свидетельствует, что Украина может сама является спонсором терроризма», - написал украинец, подчеркнув, что все эти факты – ложь.
Золотухин отметил существование огромного множества доказательств непосредственного участия России в конфликте на Донбассе, в частности, и присутствия там российских регулярных войск, боевой техники и оружия. Он также напомнил, что, несмотря на активные попытки россиян сбить с толку следствие по делу МН17, правду удалось установить – пассажирский самолёт был сбит российским ракетным комплексом Бук с оккупированной территории.
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