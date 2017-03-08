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WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ, подробно описывающие массовый шпионаж


WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ, подробно описывающие массовый шпионаж
Фото: AmericaRU.com
WikiLeaks опубликовала тысячи секретных документов Центрального разведывательного управления, раскрывающих детальную информацию о хакерских инструментах, к которым прибегает правительство для взлома компьютеров, мобильных телефонов и даже «умных» телевизоров.

В документах описываются скрытые методы обхода или уничтожения шифрования, антивирусов и других функций, предназначенных для защиты безопасности личной информации граждан и корпораций. «Это Эдвард Сноуден. Нам придется начать сначала создавать инструменты, с помощью которых мы сможем получить информацию о наших противниках, как это было при нем», - сказал бывший директор ЦРУ Майкл Моррелл (Michael Morrell), обращаясь к бывшему системному аналитику Агентства национальной безопасности, который обнародовал миллионы секретных документов в 2013 году.

В документах описываются усилия ЦРУ - сотрудничество с дружественными зарубежными правительствами и АНБ - с целью подорвать самые популярные в мире технологические платформы. Некоторые из затронутых продуктов включают iPhone и iPads от Apple, телефоны на операционной системе Android от Google и операционную систему Microsoft Windows (настольные компьютеры и ноутбуки).
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