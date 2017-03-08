«День без женщины»: в штате Виргиния на один день закрыты школы

Фото: AmericaRU.com
Однако в результате забастовки многие женщины отсутствуют на рабочих местах. Забастовка совпала с празднованием международного женского дня и направлена на привлечение внимания к неравенству, с которым сталкиваются женщины по сравнению с мужчинами, от неравенства в оплате труда до оскорблений и отсутствия работы.
Несколько школьных округов по всей стране закрыли учебные заведения, чтобы дать возможность сотрудницам участвовать в марше. В то время, как одни аплодировали смелости вышедших на демонстрацию женщин, другие критиковали их.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ, подробно описывающие массовый шпионаж →
- Законодатели Алабамы обсудят возможный импичмент губернатора →
- Подросток из Северной Каролины обезглавил свою мать →
- На Миссури обрушились два торнадо →
- В Беркли на митинге в поддержку Трампа были арестованы десять человек →
- Женщина травила мужа ядом, чтобы избежать занятий сексом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110631
http://www.americaru.com/news/110631