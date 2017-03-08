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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДень без женщины: в штате Виргиния на один день закрыты школы
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«День без женщины»: в штате Виргиния на один день закрыты школы


День без женщины: в штате Виргиния на один день закрыты школы
Фото: AmericaRU.com
Организаторы женского марша «День без женщины» заявили, что акция пройдет в том же духе, что и демонстрация после инаугурации Дональда Трампа (Donald Trump), которая вдохновила людей по всему миру. Марш предназначен для выражения любви и освобождения.

Однако в результате забастовки многие женщины отсутствуют на рабочих местах. Забастовка совпала с празднованием международного женского дня и направлена на привлечение внимания к неравенству, с которым сталкиваются женщины по сравнению с мужчинами, от неравенства в оплате труда до оскорблений и отсутствия работы.

Несколько школьных округов по всей стране закрыли учебные заведения, чтобы дать возможность сотрудницам участвовать в марше. В то время, как одни аплодировали смелости вышедших на демонстрацию женщин, другие критиковали их.
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