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Главная страница → Раздел: УкраинаТиллерсон пообещал сохранить санкции против России
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Тиллерсон пообещал сохранить санкции против России


Тиллерсон пообещал сохранить санкции против России
Фото: AmericaRU.com / mfa.gov.ua
Новый глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным пообещал, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока длится российская агрессия. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма», - сообщили украинцы.

Информацию подтвердили в Госдепартаменте США. «Что касается санкций, в самом деле, они будут сохранены до тех пор, пока Россия не сделает того, что касается восточной Украины и Крыма», - подчеркнул спикер ведомства Марк Тонер.

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