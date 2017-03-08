Американцы перехватили у РФ контракт на запуск испанского спутника

Фото: AmericaRU.com / spacex.com
Отметим, что ранее испанцы планировали запустит свой спутник с помощью российской ракеты «Днепр». В 2015 году между Hisdesat и госкомпанией из РФ «Рособоронэкспорт» даже было подписано соответствующее соглашение. Однако реализовать его по неизвестным причинам не удалось.
Контракт перехватили американцы, а именно – частный калифорнийский производитель космической техники SpaceX. Согласно договорённости, радиолокационный спутник наблюдения Земли PAZ будет выведен на орбиту нашей планеты в последнем квартале этого года с помощью их ракеты среднего класса Falcon 9.
Испанцы отметили, что выбрали для этой цели компанию SpaceX благодаря её отличной репутации.
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