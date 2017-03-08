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Главная страница → Раздел: В миреАмериканцы перехватили у РФ контракт на запуск испанского спутника
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Американцы перехватили у РФ контракт на запуск испанского спутника


Американцы перехватили у РФ контракт на запуск испанского спутника
Фото: AmericaRU.com / spacex.com
Испанская госкомпания Hisdesat предпочла вывести свой радиолокационный спутник американской ракетой Falcon 9, а не российским носителем. Об этом сообщило агентство Росбалт.

Отметим, что ранее испанцы планировали запустит свой спутник с помощью российской ракеты «Днепр». В 2015 году между Hisdesat и госкомпанией из РФ «Рособоронэкспорт» даже было подписано соответствующее соглашение. Однако реализовать его по неизвестным причинам не удалось.

Контракт перехватили американцы, а именно – частный калифорнийский производитель космической техники SpaceX. Согласно договорённости, радиолокационный спутник наблюдения Земли PAZ будет выведен на орбиту нашей планеты в последнем квартале этого года с помощью их ракеты среднего класса Falcon 9.

Испанцы отметили, что выбрали для этой цели компанию SpaceX благодаря её отличной репутации.

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