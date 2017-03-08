Глава МВД Украины призвал ввести санкции против российского Сбербанка

Фото: AmericaRU.com / sberbank.com
«Российский "Сбербанк" заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР"… Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных «ДНР» и «ЛНР». Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом - признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине!», - написал министр на своей странице в Facebook.
Со схожим заявлением выступил и Национальный банк Украины. «В случае подтверждения этой информации (об обслуживании Сбербанком лиц с паспортами "ДНР/ЛНР" - ред.), НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ОАО "Сбербанк"», - предупредили украинцы.
Напомним, в конце февраля этого года президент Владимир Путин подписал указ, легализовавший в России «документы» самопровозглашенных «республик» Донбасса.
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