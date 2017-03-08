Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:55 am | Чикаго 2:55 am | Сан-Франциско 12:55 am
Главная страница → Раздел: УкраинаГлава МВД Украины призвал ввести санкции против российского Сбербанка
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Глава МВД Украины призвал ввести санкции против российского Сбербанка


Глава МВД Украины призвал ввести санкции против российского Сбербанка
Фото: AmericaRU.com / sberbank.com
Министр внутренних дел Украины призвал украинский Совбез ввести санкции против крупнейшего российского банка - Сбербанка - из-за «паспортов» сепаратистских «ДНР/ЛНР».

«Российский "Сбербанк" заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР"… Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных «ДНР» и «ЛНР». Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом - признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине!», - написал министр на своей странице в Facebook.

Со схожим заявлением выступил и Национальный банк Украины. «В случае подтверждения этой информации (об обслуживании Сбербанком лиц с паспортами "ДНР/ЛНР" - ред.), НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ОАО "Сбербанк"», - предупредили украинцы.

Напомним, в конце февраля этого года президент Владимир Путин подписал указ, легализовавший в России «документы» самопровозглашенных «республик» Донбасса.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110625
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus