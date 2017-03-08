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В России родителям запретили давать своим детям нестандартные имена


В России родителям запретили давать своим детям нестандартные имена
Фото: AmericaRU.com
Госдума России ограничила право родителей выбирать имя своему ребёнку. Под запрет попали цифровые, матерные и прочие нестандартные имена. Об этом сообщило агентство Росбалт.

Законопроект, принятый в первом чтении, запрещает давать детям в РФ имена, состоящие из «из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержащих указания на ранги, должности».

Автор документа Валентина Петренко, подчеркнула, что он призван «не ограничить право родителей в возможности выбрать имя для ребенка, а найти способ правового обеспечения баланса между их правом и правом их ребенка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы».

Отметим, что создать законопроект Петрову побудила инцидент, произошедший в Москве - не в меру оригинальные родители назвали сына БОЧРВФ260602. Аббревиатура означает «биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых», а цифры - дату его рождения.

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