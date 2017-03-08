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Трамп снова обозвал Обаму «слабаком»


Трамп снова обозвал Обаму слабаком
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, взял курс на ужесточении политики в отношении России. Республиканец в очередной раз упрекнул своего предшественника Барка Обаму в отсутствии достойного отпора агрессивному Кремлю.

«В течение восьми лет Россия «наезжала» на президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, захватила Крым и увеличила (количество) ракет», - написал Трамп в своём микроблоге в Twitter, обозвав предшественника «слабаком».

Республиканец высказывает такое мнение уже не первый раз. Менее месяца назад он также намекнул, что президент РФ Владимир Путин решился на аннексию украинского полуострова из-за излишней мягкости Обамы.

Отметим, что в вопросе России Трамп демонстрирует резкую смену курса. В ходе предвыборной гонки и несколько месяцев после выборов республиканец был активным приверженцем налаживания отношений с Москвой и снятия антироссийских санкций. Такова позиция не нашла поддержки ни внутри его же партии, ни со стороны республиканцев. Трампа подвергли резкой критике. Похвалы республиканца в адрес Кремля породили множество слухов о его тесных связях с Москвой. Эти слухи только укрепились благодаря нескольким скандалам, в которые попали близкие соратники Трампа из-за их тайных встреч с российскими властями. В результате одного из таких скандалов советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн даже лишился должности.
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