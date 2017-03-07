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Главная страница → Раздел: УкраинаСледком РФ завёл уголовное дело на очередного полковника ВСУ
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Следком РФ завёл уголовное дело на очередного полковника ВСУ


Следком РФ завёл уголовное дело на очередного полковника ВСУ
Фото: AmericaRU.com / kld.sledcom.ru
Россияне продолжают возбуждать уголовные дела против украинских силовиков из-за их участия в антитеррористической операции на украинском Донбассе. В центре очередного расследования оказался полковник ВСУ Фёдор Ярошевич. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Россияне утверждают, что в 2014 году по приказу командира Ярошевича 19-я отдельная бригада Вооруженных сил Украины якобы обстреляла из ракетных комплексов «Точка-У» подконтрольный российско-сепаратистским силам город Ровеньки в Луганской области. В результате этих действий, по данных Следкома, погибли несколько человек.

СК возбудил уголовное дело против Ярошевича по статье УК РФ, неоднократно применяемой россиянами против украинских силовиков, - 336 (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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