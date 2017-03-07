Следком РФ завёл уголовное дело на очередного полковника ВСУ

Фото: AmericaRU.com / kld.sledcom.ru
Россияне утверждают, что в 2014 году по приказу командира Ярошевича 19-я отдельная бригада Вооруженных сил Украины якобы обстреляла из ракетных комплексов «Точка-У» подконтрольный российско-сепаратистским силам город Ровеньки в Луганской области. В результате этих действий, по данных Следкома, погибли несколько человек.
СК возбудил уголовное дело против Ярошевича по статье УК РФ, неоднократно применяемой россиянами против украинских силовиков, - 336 (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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