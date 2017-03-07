Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:55 pm | Чикаго 11:55 am | Сан-Франциско 9:55 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили 18 генов, связанных с аутизмом
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые обнаружили 18 генов, связанных с аутизмом


Ученые обнаружили 18 генов, связанных с аутизмом
Фото: AmericaRU.com
Новый генетический анализ людей, страдающих аутизмом и их родственников, помог определить 18 генов, связанных с расстройством.

Люди, страдающие аутизмом, часто имеют десятки мутаций, которые могут вызывать симптомы расстройства – в среднем это 73 мутации. Некоторые из мутаций могут подвергаться воздействию лекарств. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Neuroscience». Новый эксперимент показал, что аутизм - это состояние, вызванное генетикой, а также то, что каждый больной расстройством имеет свою собственную модель изменений в ДНК.

«Примечательно, что после десятилетий напряженной работы мы все еще находим новые гены, связанные с аутизмом. С каждым новым открытием мы можем объяснить все больше случаев аутизма, каждый из которых имеет свой собственный набор поведенческих эффектов, а также многие медицинские проблемы, связанные с расстройством», - сказал Мэтью Плетчер (Mathew Pletcher) вице-президент фонда Autism Speaks.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110617
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus