Ученые обнаружили 18 генов, связанных с аутизмом

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Люди, страдающие аутизмом, часто имеют десятки мутаций, которые могут вызывать симптомы расстройства – в среднем это 73 мутации. Некоторые из мутаций могут подвергаться воздействию лекарств. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Neuroscience». Новый эксперимент показал, что аутизм - это состояние, вызванное генетикой, а также то, что каждый больной расстройством имеет свою собственную модель изменений в ДНК.
«Примечательно, что после десятилетий напряженной работы мы все еще находим новые гены, связанные с аутизмом. С каждым новым открытием мы можем объяснить все больше случаев аутизма, каждый из которых имеет свой собственный набор поведенческих эффектов, а также многие медицинские проблемы, связанные с расстройством», - сказал Мэтью Плетчер (Mathew Pletcher) вице-президент фонда Autism Speaks.
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