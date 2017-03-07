Законодатели Алабамы обсудят возможный импичмент губернатора

Фото: AmericaRU.com
Мейсон ушла со своего поста в марте прошлого года. Бентли также был обвинен в злоупотреблении государственной собственностью и нарушении правил финансирования избирательной кампании. Он опроверг обвинения. Председатель комитета Майк Джонс (Mike Jones) сказал, что он планирует продолжить расследование, как только получит разрешение от генерального прокурора Стива Маршалла (Steve Marshall).
Юридический комитет Палаты представителей Алабамы рассмотрит процедурный запрос, касающийся расследования импичмента, а Сенат проведет судебное разбирательство.
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