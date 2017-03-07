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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗаконодатели Алабамы обсудят возможный импичмент губернатора
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Законодатели Алабамы обсудят возможный импичмент губернатора


Законодатели Алабамы обсудят возможный импичмент губернатора
Фото: AmericaRU.com
Законодатели штата Алабамы встретятся во вторник, чтобы обсудить возможный импичмент губернатора Роберта Бентли (Robert Bentley). В прошлом году республиканец признался, что сделал неуместные замечания в адрес его бывшего доверенного лица и советника Ребеки Келдвилл Мейсон (Rebekah Caldwell Mason), но отрицал роман с ней.

Мейсон ушла со своего поста в марте прошлого года. Бентли также был обвинен в злоупотреблении государственной собственностью и нарушении правил финансирования избирательной кампании. Он опроверг обвинения. Председатель комитета Майк Джонс (Mike Jones) сказал, что он планирует продолжить расследование, как только получит разрешение от генерального прокурора Стива Маршалла (Steve Marshall).

Юридический комитет Палаты представителей Алабамы рассмотрит процедурный запрос, касающийся расследования импичмента, а Сенат проведет судебное разбирательство.
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