Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:55 pm | Чикаго 11:55 am | Сан-Франциско 9:55 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессМошенничество Volkswagen может повлиять на уровень смертности в Европе
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мошенничество Volkswagen может повлиять на уровень смертности в Европе


Мошенничество Volkswagen может повлиять на уровень смертности в Европе
Фото: AmericaRU.com
С 2008 по 2015 год по всему миру Volkswagen продала 11 миллионов дизельных автомобилей, оснащенных двигателями, которые были оснащены программным обеспечением, которое показывало неправильные результаты проверки на выбросы.

В таком случае в выхлопных газах автомобилей содержалось более чем в четыре раза больше оксида азота. Теперь ученые Массачусетского технологического института заявляют, что 1200 жителей Европы могут умереть преждевременно. По словам исследователей, около 500 случаев преждевременной смерти произойдут в Германии, 700 - в соседних странах, таких как Польша, Франция и Чехия.

Ученые также утверждают, что если до конца 2017 года Volkswagen не сможет отозвать «проблемные» автомобили, то это дополнительно приведет к 2600 преждевременным смертям и убыткам в размере 4,1 миллиарда евро на медицинские расходы.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110613
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus