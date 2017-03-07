Мошенничество Volkswagen может повлиять на уровень смертности в Европе

7 марта 2017 года, 19:43

Фото: AmericaRU.com

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С 2008 по 2015 год по всему миру Volkswagen продала 11 миллионов дизельных автомобилей, оснащенных двигателями, которые были оснащены программным обеспечением, которое показывало неправильные результаты проверки на выбросы.В таком случае в выхлопных газах автомобилей содержалось более чем в четыре раза больше оксида азота. Теперь ученые Массачусетского технологического института заявляют, что 1200 жителей Европы могут умереть преждевременно. По словам исследователей, около 500 случаев преждевременной смерти произойдут в Германии, 700 - в соседних странах, таких как Польша, Франция и Чехия.Ученые также утверждают, что если до конца 2017 года Volkswagen не сможет отозвать «проблемные» автомобили, то это дополнительно приведет к 2600 преждевременным смертям и убыткам в размере 4,1 миллиарда евро на медицинские расходы.