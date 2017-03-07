Подросток из Северной Каролины обезглавил свою мать

Фото: AmericaRU.com
Шериф округа Франклин Кент Уинстед (Kent Winstead) заявил, что 18-летнему Оливеру Фуньесу (Oliver Funez) было предъявлено обвинение в убийстве первой степени тяжести. Уинстед сказал, что полицейские отреагировали на звонок в 911 и, прибыв на место происшествия, обнаружили подростка, выходящего из дома. В одной руке мальчик держал отрезанную голову, а в другой – нож.
В доме стражи порядка нашли тело 35-летней Есении Фунез Беатрис Мачадо (Yesenia Funez Beatriz Machado) По словам Уинстеда, в доме находились младшие брат и сестра Фуньеса, а еще один ребенок был в школе на момент происшествия. К счастью, никто из детей не пострадал. Полицейские не уточнили, что именно стало причиной смерти.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Законодатели Алабамы обсудят возможный импичмент губернатора →
- На Миссури обрушились два торнадо →
- В Беркли на митинге в поддержку Трампа были арестованы десять человек →
- Женщина травила мужа ядом, чтобы избежать занятий сексом →
- Большинство лесных пожаров устроили люди →
- Uber использует секретный инструмент, чтобы поставить подножку правительственным должностным лицам →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110611
http://www.americaru.com/news/110611