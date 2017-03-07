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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПодросток из Северной Каролины обезглавил свою мать
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Подросток из Северной Каролины обезглавил свою мать


Подросток из Северной Каролины обезглавил свою мать
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Северной Каролины обвили подростка в обезглавливании своей матери. По словам шерифа округа, это ужасное событие.

Шериф округа Франклин Кент Уинстед (Kent Winstead) заявил, что 18-летнему Оливеру Фуньесу (Oliver Funez) было предъявлено обвинение в убийстве первой степени тяжести. Уинстед сказал, что полицейские отреагировали на звонок в 911 и, прибыв на место происшествия, обнаружили подростка, выходящего из дома. В одной руке мальчик держал отрезанную голову, а в другой – нож.

В доме стражи порядка нашли тело 35-летней Есении Фунез Беатрис Мачадо (Yesenia Funez Beatriz Machado) По словам Уинстеда, в доме находились младшие брат и сестра Фуньеса, а еще один ребенок был в школе на момент происшествия. К счастью, никто из детей не пострадал. Полицейские не уточнили, что именно стало причиной смерти.
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