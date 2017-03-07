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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые придумали, как с помощью силы мысли рассказать роботу об ошибке
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Ученые придумали, как с помощью силы мысли рассказать роботу об ошибке


Ученые придумали, как с помощью силы мысли рассказать роботу об ошибке
Фото: AmericaRU.com
Исследователи разработали роботов, управляемых силой мысли, которые могут реагировать на активность мозга.

В ходе демонстрации роботам было поручено разместить либо контейнер с краской, либо проволоку в соответствующую коробку. Тем временем, человек, надевший электродную шапку для электроэнцефалографии, способную измерить сигналы мозга. С помощью алгоритмов машинного обучения, разработанных исследователями Массачусетского технологического института, роботы смогли распознать сигнал, предполагающий, что человек заметил ошибку. Затем робот мог исправить свое поведение.

«Представьте, что вы можете мгновенно сказать роботу, чтобы он сделал определенное действие, без необходимости идти в другую комнату, нажимать кнопку или говорить. Такой рационализаторский подход позволит улучшить наши способности контролировать роботов на производстве, в самоуправляемых автомобилях и других технологиях, которые мы еще не изобрели. Когда вы наблюдаете за роботом, то все, что вам нужно делать - это мысленно согласиться или не согласиться с его действиями. Вам не нужно обучать себя мыслить определенным образом - машина приспосабливается к вам, а не наоборот», - говорят исследователи.
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