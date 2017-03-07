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Секс может помочь вашей карьере, но самым неожиданным образом


Секс может помочь вашей карьере, но самым неожиданным образом
Фото: AmericaRU.com
Недовольны работой? Может, стоит пойти домой и заняться сексом? Новое исследование показало, что это может помочь вашей карьере. Результаты были опубликованы в журнале «Journal of Management».

Ученые задались вопросом, как секс может влиять на восприятие работы и ее выполнение. Специалисты Университета штата Орегон и Вашингтонского университета проанализировали данные 159 замужних сотрудников. Нет, они не прятались в шкафах и под кроватью, а просили проходить небольшие опросы три раза в день.

Они обнаружили, что работники, которые занимались сексом, на следующий день, как правило, находились в лучшем настроении, что, в свою очередь, приводило к большему «вовлечению» на работе и большей удовлетворенности работой. Этот эффект длился до 24 часов и наблюдался как у мужчин, так и у женщин, независимо от общего удовлетворения браком и количества сна.
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