Трамп раскритиковал «ужасное решение» Обамы освободить узников Гуантанамо

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«122 озлобленных заключенных тюрьмы Гуантанамо, которые были выпущены при администрации Обамы, вернулись на поле битвы. Еще одно ужасное решение!» - написал Трамп в Твиттере. Президент не обвиняет Обаму в том, что все бывшие узники вернулись на поле битвы. Согласно новому докладу офиса директора Национальной разведки США, 113 из 122 бывших заключенных, выпущенных Джорджем Бушем-младшим (George W. Bush), снова взялись за оружие.
Как минимум, 9 из 161 заключенного, которые были выпущены при президентстве Обамы, вернулись для борьбы с Соединенными Штатами. Ранее Трамп обвинил Обаму в тайном прослушивании его телефонных разговоров во время предвыборной гонки. Однако он не предоставил никаких доказательств этого утверждения.
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