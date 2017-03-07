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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп раскритиковал ужасное решение Обамы освободить узников Гуантанамо
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Трамп раскритиковал «ужасное решение» Обамы освободить узников Гуантанамо


Трамп раскритиковал ужасное решение Обамы освободить узников Гуантанамо
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп (Donald Trump) раскритиковал своего предшественника Барака Обаму (Barack Obama) за освобождение заключенных из тюрьмы Гуантанамо. По его словам, более 100 из них вернулись на поле боя и сражаются против США.

«122 озлобленных заключенных тюрьмы Гуантанамо, которые были выпущены при администрации Обамы, вернулись на поле битвы. Еще одно ужасное решение!» - написал Трамп в Твиттере. Президент не обвиняет Обаму в том, что все бывшие узники вернулись на поле битвы. Согласно новому докладу офиса директора Национальной разведки США, 113 из 122 бывших заключенных, выпущенных Джорджем Бушем-младшим (George W. Bush), снова взялись за оружие.

Как минимум, 9 из 161 заключенного, которые были выпущены при президентстве Обамы, вернулись для борьбы с Соединенными Штатами. Ранее Трамп обвинил Обаму в тайном прослушивании его телефонных разговоров во время предвыборной гонки. Однако он не предоставил никаких доказательств этого утверждения.
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